الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد

علمت الـ LBCI أن الرئيس السوري بشار الاسد ابلغ الرئيس ميشال عون، خلال لقائهما، أنه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي اللبناني وأنه على حياد ولم يبحث الموضوع مع أحد وهو قد ابلغ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هذا الامر.



وهنّأ عون الاسد بعودة سوريا للجامعة العربية بما تضمنته من اعتراف بدورها وموقعها العربين بحسب المعلومات.

وفي المعلومات ايضا، ان ملف النزوح تم بحثه، وتم الاتفاق على ان حله هو بين الدولتين وليس بحصره بالمفوضية العليا للاجئين.