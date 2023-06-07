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بخاري استقبل البطريرك اغناطيوس الثالث

أخبار لبنان
2023-06-07 | 04:20
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بخاري استقبل البطريرك اغناطيوس الثالث
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بخاري استقبل البطريرك اغناطيوس الثالث

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر إقامته في اليرزة اليوم، بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية البطريرك اغناطيوس يوسف الثالث يونان.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مرافقي البطريرك اغناطيوس الثالث تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة ولبنان، واستعراض آخر تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية خصوصا ما يتعلق بالملف الرئاسي وضرورة انجازه بالسرعة الممكنة لإنقاذ لبنان، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
 
 

أخبار لبنان

بخاري

البطريرك اغناطيوس الثالث

الملف الرئاسي

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