ميقاتي كلف وزير الخارجية تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين

كلّف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين الذي سيعقد الاسبوع المقبل.



وسيحمل الوزير بو حبيب الى المؤتمر ورقة عمل موحدة باسم الحكومة.

وكان رئيس الحكومة اجتمع مع الوزير بو حبيب صباح اليوم في السرايا.



وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع :"بحثنا في أمور وزارة الخارجية ومشاركة لبنان في مؤتمر بروكسل المخصص لبحث موضوع اللاجئين السوريين، والورقة التي سيقدمها لبنان في هذا المؤتمر".

وقال ردا على سؤال انه "يعالج تداعيات مسألة سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وقد ارسلت لجنة مؤلفة من الامين العام لوزارة الخارجية ومدير التفتيش وصلت بالأمس وبدأت العمل وستتكون لدي اليوم فكرة لما بتوجب القيام به في هذا الشأن".