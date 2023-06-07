متقاعدون في الأجهزة الأمنية والعسكرية اعتصموا أمام فرع مصرف في طرابلس

نفذ متقاعدون في الأجهزة الأمنية والعسكرية اعتصاما أمام فرع مصرف في طرابلس، وذلك تلبية لدعوة شملت كل المتقاعدين في مختلف المناطق.



وعمد المشاركون الى قطع الطريق في المحلة لبعض الوقت.



وطالب المعتصمون بـ"ردم الهوة وتصحيح الخلل في ما خص الرواتب والزيادة التي تراوح بين الـ٢٠$ والـ٥٠$ الأخيرة على الرواتب التي باتت لا تسدد فاتورة الهاتف".