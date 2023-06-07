الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس
أخبار لبنان
2023-06-07 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كركي: الضمان يعاود العمل كالمعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس
اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على "ضوء الاتصالات التي قام بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مع كل من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وفي حضور رئيس وأعضاء نقابة مستخدمي الصندوق، حيث أبلغه الرئيس بأن مطالب المستخدمين محقة وأنهم مشمولون بالمرسوم القاضي بصرف 4 رواتب شهرية لهم، وأن هذا المرسوم واجب التطبيق وأنه أوكل إلى معالي وزير العمل معالجة هذا الموضوع فورعودته من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إعطاء مستخدمي الصندوق حقوقهم. هذا الحق الذي أكد عليه أيضا وزير العمل في حديثه البارحة مع مدير عام الصندوق كون المرسوم ينص صراحة على شمول العاملين في الصندوق به.
كذلك على ضوء الخطوة الإيجابية التي قام بها رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى بتأجيل جلسة مجلس الإدارة التي كانت مقررة اليوم وقرار مجلس نقابة مستخدمي الصندوق بتعليق تحركاتهم الاحتجاجية، وحرصا على تسيير حركة العجلة الاقتصادية في البلاد وبخاصة لجهة عمليات الاستيراد والتصدير، والمصالح العليا للدولة، وحماية منه لحقوق المضمونين وأصحاب العمل، يعلن المدير العام للصندوق معاودة العمل في كافة مديريات ومكاتب المؤسسة بالشكل المعتاد اعتبارا من يوم غد الخميس الواقع في 8/6/2023.
كما يدعو كركي المضمونين وأصحاب العمل الى التوجه الى مديريات ومكاتب الصندوق لمتابعة معاملاتهم ولاسيما معاملات براءة الذمة لتمكينهم من استيراد وتصدير بضائع مؤسساتهم، ويشكر كل من وقف الى جانب مستخدمي الصندوق في اعتصامهم لتحصيل حقوقهم وبخاصة مندوبي المؤسسات وأصحاب العمل والمضمونين.
وقد نوه المدير العام بالموقف الايجابي للمضمونين الذين التمسوا أهمية بقاء هذه المؤسسة وتفعيل دورها كصمام أمان المجتمع اللبناني لاسيما بعد الخطوات النوعية التي قام بها المدير العام للصندوق الاسبوع الماضي والتي قضت برفع تعرفة جلسة غسيل الكلى.
كما وعد كركي باستكمال هذه الخطوات التصحيحية عبر زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية والدوائية في الصندوق حيث وافقت اللجنة الاستشارية الطبية العليا ولجنة الأدوية البارحة على اقتراحات زيادة التعرفات في الصندوق ضمن الامكانات المالية المتوافرة على ضوء الايرادات الاضافية التي سوف تتحقق من جراء زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراك في فرع ضمان المرض والأمومة، وسوف يصدر المدير العام القرارات اللازمة بهذا الخصوص".
أخبار لبنان
الضمان
يعاود
العمل
كالمعتاد
اعتبارا
الخميس
التالي
قبلان: المطلوب انتخاب المصلحة الوطنية فقط لا وصفات صندوق النقد الدولي المسلّحة بالحصار الأميركي
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-31
نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2023-05-31
نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
2023-05-04
كركي : إفادات الضمان حاملة QR CODE هي مستندات رسمية صادرة عن الصندوق
أخبار لبنان
2023-05-04
كركي : إفادات الضمان حاملة QR CODE هي مستندات رسمية صادرة عن الصندوق
0
آخر الأخبار
2023-04-13
المولوي من بكركي: العمل الذي قمنا به في هيئة إدارة السير كان جيّداً وبإذن الله سيكون مثل لإدارة جديدة وجديّة
آخر الأخبار
2023-04-13
المولوي من بكركي: العمل الذي قمنا به في هيئة إدارة السير كان جيّداً وبإذن الله سيكون مثل لإدارة جديدة وجديّة
0
أخبار لبنان
2023-04-06
بيرم يرعى إطلاق الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق..كركي: الضمان يدخل عصر المعاملات الالكترونية
أخبار لبنان
2023-04-06
بيرم يرعى إطلاق الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق..كركي: الضمان يدخل عصر المعاملات الالكترونية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
0
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
0
أخبار لبنان
07:33
كنعان بعد فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز: انجزنا القانون وسأعد التقرير في غضون اليومين المقبلين
أخبار لبنان
07:33
كنعان بعد فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز: انجزنا القانون وسأعد التقرير في غضون اليومين المقبلين
0
أخبار لبنان
07:26
المكتب الإعلامي لمخزومي ردًا على "الجمهورية": لم يتطلع يومًا إلى منصب وهمه الأول مصلحة الوطن
أخبار لبنان
07:26
المكتب الإعلامي لمخزومي ردًا على "الجمهورية": لم يتطلع يومًا إلى منصب وهمه الأول مصلحة الوطن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:19
سيزار أبي خليل لـ"اللواء": ذاهبون الى الجلسة لإنتخاب أزعور... ولم نقطع التواصل مع "حزب الله"
صحف اليوم
01:19
سيزار أبي خليل لـ"اللواء": ذاهبون الى الجلسة لإنتخاب أزعور... ولم نقطع التواصل مع "حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:00
متقاعدون في الأجهزة الأمنية والعسكرية اعتصموا أمام فرع مصرف في طرابلس
أخبار لبنان
05:00
متقاعدون في الأجهزة الأمنية والعسكرية اعتصموا أمام فرع مصرف في طرابلس
0
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
0
فنّ
04:44
"جدتي باتت نجمة في السماء "... وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي
فنّ
04:44
"جدتي باتت نجمة في السماء "... وفاة أسترود جيلبرتو أول برازيلية حظيت بترشيح في جوائز غرامي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
أخبار لبنان
07:54
مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
0
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
أخبار لبنان
07:47
قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟
0
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
أمن وقضاء
05:34
ترك بيتر بو صعب وويليام نون بسند إقامة
0
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
اخبار البرامج
04:33
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا تعرّض شخص امامكم للغرق؟
0
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
04:09
الراعي: نصلي على نية نواب الأمة الذين يستعدون لدخول البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
تقارير نشرة الاخبار
14:15
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة... تعرّفوا على الفائزين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وايران تترجم على ارض الواقع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
أخبار دولية
10:00
بيان الرئاسة السورية بعد زيارة عون للأسد
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الاعتداء بالضرب على نينو فنيانوس... ما حقيقة ما حصل؟
3
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
أخبار لبنان
11:11
المجلس السياسي في الوطني الحر: التصويت لأزعور حتمي وبديهي لتأكيد رفض وصول المرشّح المفروض
4
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
فنّ
05:47
زواج ماريتا الحلاني رسميّاً... شاهدوا الفيديو الأول من الزفاف
5
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
آخر الأخبار
15:14
معلومات للـLBCI: الاسد أبلغ عون انه لا يتدخل في الموضوع الرئاسي وأنه على حياد وأبلغ فرنجية هذا الامر
6
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شعبة المعلومات تكشف خطورة مافيا النحاس ... آلة تذويب وقالب صب وسبائك نحاسية
7
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
أخبار لبنان
15:35
الاسد لعون: لا أتدخّل في الاستحقاق الرئاسي وأنا على حياد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عون في سوريا... هذا ما تضمنه الاجتماع مع الأسد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More