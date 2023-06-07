قبل أسبوعٍ من الجلسة الرئاسية.. ماذا في آخر الاتصالات؟

قبل أسبوعٍ من عقد الجلسة الثانية عشر لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية في ساحةِ النجمة، المواقفُ السياسية على حالِها.فريقٌ يدعم الوزير السابق جهاد ازعور رافضاً وضعَه في خانةٍ مرشحِ التحدي، وفريقٌ آخر مصرٌ على دعمِ وصولِ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بعبدا.ماذا في تفاصيل الاتصالات السياسية المرتبطة بالاستحقاق الرئاسي؟