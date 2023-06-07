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مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"

أخبار لبنان
2023-06-07 | 07:54
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مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"
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مؤتمرٍ في سرايا بكفيا بعنوان "بلديات لبنان بين الحياة والموت"

سبل التعامل مع الازمات التي تواجه البلديات جرى بحثُها في مؤتمرٍ عُقد في سرايا بكفيا تحت عنوان  "بلديات لبنان بين الحياة والموت ."

وقد اكد الرئيس امين الجميل ان المؤتمرَ بمن يضم من نخب عالِمة في الشأن البلدي والاداري والمالي والسياسي لا بد أن يتصدى للمشكلةِ الوجودية ويخرجُ بتوصياتٍ تُبقي البلديات على قيدِ الحياة. 

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