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الراعي إستقبل بو صعب: أي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي

أخبار لبنان
2023-06-07 | 06:35
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الراعي إستقبل بو صعب: أي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي
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الراعي إستقبل بو صعب: أي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء أمس في الصرح البطريركي في بكركي، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في زيارة تم في خلالها البحث في آخر التطورات على الساحة المحلية ولا سيما في ما يتعلق بالملف الرئاسي على ضوء الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي الى الفاتيكان وفرنسا. 

وأكد الراعي في رده عن سؤال بو صعب حول ما نشره الإعلام من كلام تناول فيه الرئيس نبيه بري، أن "هذا الكلام غير دقيق وهو لم ينشر في السياق الذي قيل فيه"، مشددا على أن "أي موقف رسمي يصدر في بيان من الصرح البطريركي وعدا ذلك فإن بكركي غير معنية بكل ما ينشر من أخبار".

وكان بو صعب قد اطلع من الراعي على آلية عمل المبادرة الحوارية التي أطلقها والتي أوكل من خلالها اساقفة لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين السياسيين المعنيين مباشرة بالملف الرئاسي.

وفي ختام اللقاء، لفت بو صعب الى "مواصلة الزيارات الى الصرح البطريركي للتشاور وعرض المستجدات وذلك بعد عقد الجلسة النيابية الانتخابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب في الرابع عشر من شهر حزيران الحالي". 

أخبار لبنان

الراعي

الياس بو صعب

بكركي

بري

الملف الرئاسي

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