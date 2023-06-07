الأبيض: للتركيز من خلال الإستراتيجية الوطنية للصحة على إصلاح النظام الصحي بدلاً من التفتيش في كيفية إدارة الأزمة

عرض وزيرُ الصحة فراس الأبيض في مؤتمرٍ صحافي المواضيعَ الصحية التي ناقشها خلال مشاركتِه في الدورة ال 76 للجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية.

وأكد الأبيض، ان الأهم في هذه المرحلة هو التركيز من خلالِ الإستراتيجية الوطنية للصحة، على إصلاح النظام الصحي بدلاً من التفتيش في كيفية إدارة الأزمة، كون الأزمات في لبنان لا تنتهي، وذلك من خلال الإنتقال من نظامٍ صحي يتكلُ على العلاجِ والإستشفاء وإستعمالِ الدواء الباهض اي doctor center الى نظامٍ يركز على الرعايةِ الأولية والوقاية وتقوية أنظمة وزارة الصحة، اي patient center.