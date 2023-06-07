وزير الزراعة من الإسكوا: 300 ألف هكتار تزرع في لبنان وإنتاجه من الخضار بلغ 85% من حاجة السوق المحلي

وزير الزراعة من الإسكوا: 300 ألف هكتار تزرع في لبنان وإنتاجه من الخضار بلغ 85% من حاجة السوق المحلي

إنطلقت أمس في بيت الأمم المتحدة في بيروت فعاليات "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة"، بمشاركة وزراء عرب ومندوبين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وسائر المنظمات الإقليمية، وشبكات المجتمع المدني، ومراكز الفكر الدولية.



ويحمل منتدى هذا العام، الذي سيمتد على مدى يومين، عنوان "صوت واحد... المساواة في الأمن الغذائي"، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع مجموعة باثفايندر من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة التي يستضيفها مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومنظمة أوكسفام، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.



وأشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، خلال حوار أجراه الدكتور رامي زريق خلال مشاركته في أعمال المنتدى جمعه بالوزير الزراعة في الجمهورية السورية المهندس محمد حسان قطنا، ورئيسة لجنة الأم والطفل البرلمانية النائبة عناية عزالدين، وممثلين عن وزراء موريتانيا و جمهورية مصر العربية، إلى أنه "لا يوجد في العالم العربي أي دولة أمنها الغذائي غير مهدد، لأن مفهوم الأمن الغذائي واضح وجميع الدول أمام إمتحان هام جدًا."



وسأل الحاج حسن: "هل هناك قطر عربي لا يستورد سلعًا غذائية أساسية من الدول المصدرة، وهل توجد دولة عربية تستطيع أن تنتج كامل السلة الغذائية وجميع مكوناتها؟"



وقال: "اليوم، لدينا في لبنان 300 ألف هكتار تتم زراعتها، ويمكننا توسعة المساحات المزروعة إلى 700 ألف هكتار"، مضيفًا: "نحن أيضًا نستورد كل شيء، ونزرع كل شيء أيضًا. نحتاج 800 ألف طن من الخضار وننتج 700 ألف طن، نستورد سلعًا ونصدر سلعًا. وقبل العام 2019 كان الوضع الإقتصادي طبيعيًا وكان الأمن الغذائي غير مهدد. وفي ظل الأزمة عقدنا إجتماعات عديدة من أجل وضع الحلول، ولكن كنا نقف عند حقيقة واحدة "نحن دولة نستورد قمحًا من أجل أن تصنع خبزها، وهو شيء محزن ومؤسف"."



وأكد الحاج حسن أننا "نتساعد وشركاءنا في المنظمات الدولية والهيئات المانحة من أجل رسم الإستراتيجية التي بإمكانها أن تخرجنا من الأزمة."



وقال خلال مشاركته في أعمال المنتدى إن "وزارة الزراعة اللبنانية قد وضعت إستراتيجية بعد الحرب في أوكرانيا تعتمد على أربع نقاط أساسية: تفعيل العمل التعاوني، الإرشاد الزراعي، تأمين المياه وتوسيع المساحات المزروعة. وإنطلاقًا من هذه الإستراتيجية، نحن ندعو إلى شراكة في هذه المنطقة، ضمن المشروع الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، تحديدًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ما يعرف بالشرق الأوسط الأخضر."



وأشار إلى أنه يتحدث عن "مساحات شاسعة جدًا"، معرباً عن إستعداده "من الآن لكي يشكل لبنان جزءًا من هذا المشروع، لأنه وطن يؤمن بأن المنطقة بدأت مرحلة إنفتاح واسعة جدًا، مما يؤسس إلى أن نعود كعرب إلى دور ريادي في هذه المنظومة الدولية، والعمل على أن نكون جزءًا إيجابيًا في موضع تغيير المناخ، والإحتباس الحراري."



وأكد أن "الحكومة اللبنانية تعتمد إستراتيجية تصفير المشاكل، وأن المنطقة أيضًا تحتاج إلى تصفير المشاكل."



وفي موضوع شعور الحكومة اللبنانية بخطر ما يهدد الأمن الغذائي، كشف الحاج حسن أن "وزارة الزراعة اللبنانية أطلقت خطة لزراعة القمح الطري الصالح لإنتاج الخبز، وهي اليوم تتقدم في هذا الموضوع، وستتوسع المساحات المزروعة بالقمح تدريجيًا، وصولًا إلى إنتاج كمية تشكل نسبة مئوية جيدة تؤسس لصناعة درع يحمي الأمن الغذائي في لبنان. ويجري العمل في وزارة الزراعة على توسيع الأسواق الخارجية لتسويق المنتجات اللبنانية، وتحقق جزء كبير من هذه الخطة."