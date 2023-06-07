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المكتب الإعلامي لمخزومي ردًا على "الجمهورية": لم يتطلع يومًا إلى منصب وهمه الأول مصلحة الوطن

المكتب الإعلامي لمخزومي ردًا على "الجمهورية": لم يتطلع يومًا إلى منصب وهمه الأول مصلحة الوطن



أعلن المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي أنه "ورد في جريدة الجمهورية اليوم الأربعاء 7 حزيران 2023، العدد 3577، في الصفحة الرابعة، مقال بعنوان معضلتا "أزعور الوظيفية والوطنية" بقلم السيد طارق ترشيشي، تضمن أخبارًا عارية من الصحة جملة وتفصيلًا ومغالطات كثيرة لا تتعدى كونها إدعاءات ومزاعم من نسج الخيال تطرقت إلى النائب فؤاد مخزومي".



ونفى المكتب الإعلامي للنائب مخزومي نفيًا قاطعًا ما ورد في المقال المذكور أعلاه، موضحًا أن "النائب مخزومي وكتلة تجدد ليسا ممن يلهث وراء المناصب والمصالح الشخصية، ومخزومي تحديدًا، المعني بهذا المقال، لم يتطلع يومًا ولن يتطلع إلى منصب، فهمه الأول مصلحة الوطن. إذ هو وزملاؤه في كتلة تجدد حددوا منذ إنطلاق الكتلة أهدافًا وطنية سامية ليس أقلها العبور بلبنان نحو بر الأمان عن طريق نهضة مؤسساته وانتظام عملها، خصوصًا أنهم شاركوا في 11 جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وكان لديهم مرشح جدي هو النائب ميشال معوض. وهم جادون اليوم في ترشيح السيد جهاد أزعور لموقع رئاسة الجمهورية ويعملون جاهدين لتأمين إنتخابه ديمقراطيًا".