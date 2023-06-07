كنعان بعد فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز: انجزنا القانون وسأعد التقرير في غضون اليومين المقبلين

أعلن النائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز، أننا "انجزنا القانون وسأعد التقرير بغضون اليومين المقبلين لرفعه لرئاسة المجلس النيابي"، مشيرا إلى أنه عمل مهم ويحدد قدرة لبنان تشريعيا وقانونيا بمعايير دولية وشفافية وحيادية.



ورأى كنعان، أن أهم ما فيه هو الحرص على اخضاعه لمعايير المحاسبة والمراقبة والشفافية، موضحا أننا "اخذنا النموذج المعتمد من صندوق النقد الدولي ودول العالم".