نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: في حال عدم التجاوب مع مطالبنا سنتّخذ خطوات تصعيدية

طالبت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل تنفيذ ما وعد به بملف التعرفة للعمال والمستخدمين الموجود في بريده والذي انجزت بنوده القانونية من قبل مستشاره .



كما طالبت النقابة المدير العام لرئيس واعضاء مجلس ادارتنا الكريم الاسراع بتحضير دفتر شروط لشركة تأمين وليس لشركة Management وقد علمت النقابة انه يوجد عرقلة في مديرية الشؤون الادارية لعدم اصداره.



وطالبت إيقاف مسلسل الذل هذا الذي يعاني منه العمال والمستخدمين على ابواب المستشفيات وأن لا تتكرر مأساة الزميل الاخ المدير المالي المأسوف على شبابه، محملة المسؤولية الكاملة جراء اي حالة استشفائية وحوادث عمل .



وسألت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان :" هل ان إقرار خطة الطوارىء الوطنية للنهوض في قطاع الكهرباء أُقرت لإستمرارية مصالح شركات مقدمي الخدمات وتأمين الدولار الطازج (FRESH DOLLAR ) لهم، أم انها أُقرت لتحسين التغذية بالتيار الكهربائي وتأمين الايرادات اللازمة ولتحفيز العمال والمستخدمين للحفاظ على استمرارية المرفق العام ونجاح الخطة"، مطالبة المدير العام لرئيس واعضاء مجلس الادارة بتأمين الدعم المالي بالفريش دولار.



وحذّرت النقابة جميع القيمين في حال عدم التجاوب مع مطالبها المحقة لغاية نهار الاثنين القادم في 12/6/2023 والتي تتلخص على الشكل التالي:

الاستشفاء والطبابة والدعم المالي والتعرفة والا ستضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية في حينه وستبقي اجتماعاتها مفتوحة.