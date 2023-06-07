اجتماع إقتصادي لبناني - باكستاني يبحث تفعيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في إجتماع عبر تقنية Zoom مع المدير العام لمجلس ترويج الإستثمار في باكستان عاطف عمر خليل ومدير هيئة تنمية التجارة الخارجية في باكستان طلال خان، في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر تفعيل الاستثمار وزيادة التجارة البينية.



وعبّر شقير عن تقديره الكبير لإنعقاد هذه المحادثات، آملا من خلالها الإتفاق على مجموعة من النقاط التي من شأنها تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.



وقال إن العلاقات الإقتصادية بين لبنان وباكستان لا ترقى لمستوى طموحاتنا، معتبرا ضرورة العمل في الفترة المقبلة لتحديد مجموعة من الخطوات التي من شأنها تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية، كما يجب تحديد الفرص الإستثمارية الواعدة في كلا البلدين وإطلاع القطاع الخاص عليها.



ولفت شقير الى أن لبنان لديه فرص إستثمارية هامة جداً في مختلف القطاعات، يمكن العمل عليها معاً ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، وبالتحديد الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية وصناعة المعقمات والمنظفات وصناعة المواد التجميلية وغيرها من صناعات السلع الأساسية، وجميعها تتمتع بمواصفات عالية –أوروبية.



وأشار شقير إلى وجود الكثير من العوامل الإيجابية في المنطقة والتي تدعو الى التفاؤل، أكد ان هذا المناخ سيساعد في تنمية إقتصادات دول المنطقة ومنها لبنان.



وعرض المدير العام لمجلس ترويج الإستثمار في باكستان عاطف عمر خليل، الوضع الإقتصادي في باكستان، شارحاً القطاعات الباكستانية التي حققت نجاحاً ومنها قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الغذائية، مشيراً الى ان باكستان اكبر دولة منتجة للحوم الحلال.



وعرض خليل أيضاً الفرص الإستثمارية الواعدة في بلاده، وكذلك مناخ الإستثمار والحوافز المقدمة لتشجيع المستثمرين، مؤكداً ان بلاده تعتبر جاذبة للإستثمار لأنها تتمتع بكل العوامل المؤاتية لا سيما كلفة الإنتاج المنخفضة.



أما مدير هيئة تنمية التجارة الخارجية في باكستان طلال خان، فعرض العلاقات التجارية الخارجية لبلاده وأبرز السلع التي تصدرها، وكذلك احتياجاتها.

وأكد خان على ضرورة إتخاذ كل الخطوات المطلوبة لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين وزيادتها بشكل مضطرد.



ونوّه سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر بدوره بأهمية هذا الإجتماع الإقتصادي وبالأفكار التي تم طرحها ومناقشتها"، آملاً ان يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقتصادي بين باكستان ولبنان.



واكد أطهر أن بلاده مستعدة لإتخاذ كل ما من شأنه تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.