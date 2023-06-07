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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحجار بشأن برامج المساعدات المالية

أخبار لبنان
2023-06-07 | 09:51
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحجار بشأن برامج المساعدات المالية
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحجار بشأن برامج المساعدات المالية

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحجار بشأن برامج المساعدات المالية

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار بيانًا حول برامج المساعدات المالية أوضح فيه أنه 
بعد تأخر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، أكد حجار أن عملية إرسال الرسائل النصية ستبدأ غدًا في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها ضمن برنامج أمان 20 مليون دولار.


وأشار إلى أنه بالنسبة للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا، فستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران على أن تستمر لغاية 16 حزيران، وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتمّ تحويلها 8.5 مليون دولار. كما ستوزع خلال شهر حزيران 1900 بطاقة إضافية على أن يتم التحويل لها في آخر أسبوع من حزيران. 

أخبار لبنان

وزير الشؤون الإجتماعية

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