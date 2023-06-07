تيمور جنبلاط: لضرورة التعاون والتفاعل مع الصين

أكد رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على تطوير وتعزيز العلاقات مع الحزب الشيوعي الصيني، وعلى ضرورة استفادة لبنان من التجربة الرائدة في الصين في قطاعات عديدة، منوّها بدور الصين في المنطقة وإلى جانب لبنان، مشددًا على ضرورة التعاون والتفاعل.



موقف جنبلاط جاء خلال استقباله وفد الحزب الشيوعي الصيني يترأسه عضو اللجنة المركزية تشيوي تشينغ شان، الذي يزور لبنان بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان والنائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومفوض العلاقات الخارجية زاهر رعد.



وأكد رئيس الوفد الصيني من جانبه على توطيد الثقة بين الحزبين، داعيًا جنبلاط إلى زيارة الصين،وأكد حرص بلاده على استقرار ووحدة لبنان وعلى التنمية فيه.



وعرض لوجهة نظر بكين من مختلف الملفات الراهنة، شارحاً مضمون خطة "طريق الحرير" ونتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مبدياً الاهتمام بالعمل على نواحي الانماء المختلفة.