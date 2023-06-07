ياسين يناقش الأثر البيئي لاستكشاف النفط والغاز مع ممثلي "توتال انيرجيز" وهيئة إدارة قطاع البترول

ياسين يناقش الأثر البيئي لاستكشاف النفط والغاز مع ممثلي "توتال انيرجيز" وهيئة إدارة قطاع البترول



عقد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين إجتماعًا بعد ظهر اليوم مع ممثلين عن شركة "توتال إنيرجيز" وهيئة إدارة قطاع البترول وفربق عمل الوزارة، حيث تمت مناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لأعمال الحفر الإستكشافية في البلوك الرقم 9، ومتطلبات وزارة البيئة وضوابطها التي يفترض أن تكون مؤمنة في خطة الإدارة البيئية لأعمال الحفر في البحر، والنشاطات المكملة لها برًا في الموقع الذي سيستخدم في مرفأ بيروت، وذلك بهدف الوقاية من الآثار البيئية السلبية المحتملة بحرًا وبرًا (مثل التسرب النفطي، النفايات الخطرة…).