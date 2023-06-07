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ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان
أخبار لبنان
2023-06-07 | 13:53
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ماكرون يسمّي وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان
سمّى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية في هذا البلد، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية الأربعاء.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه إن لودريان، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بالمساعدة في إيجاد حلّ "توافقي وفعّال" للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
أخبار لبنان
أخبار دولية
ماكرون
وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان =
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