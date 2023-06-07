حريق هائل في منطقة تول

شبّ حريق هائل مساء اليوم في بورة خليل للخردوات في منطقة تول. وقد أتت النيران على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية والاشرطة الكهربائية، وغطت سحب الدخان سماء المنطقة وحملت معها الروائح الكريهة.وفيما لم تعرف بعد أسباب الحريق، عملت فرق من الدفاع المدني و"كشافة الرسالة الاسلامية"، و"الهيئة الصحية" على العمل على اخماد الحريق، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام".