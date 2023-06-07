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أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أخبار لبنان
2023-06-07 | 16:00
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أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
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أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": ترشيح أزعور أتى لمنع وصول فرنجية ولست مع التقاطع السلبي
اعتبر النائب سيمون أبي رميا أن ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور أتى لمنع وصول رئيس تيار المرده سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة وليس لانتخاب أزعور.
وفيما حسم ابي رميا عدم تصويت نواب التيار لسليمان فرنجية، كشف أنّ النقاش داخل التيار الوطني الحرّ حتى هذه اللحظة لا زال قائمًا حول رئاسة الجهورية، قائلاً: "لا نعلم اذا كنا سنصوّت لأزعور أو بورقة بيضاء حتى الآن"، متسائلًا عمّا إذا كان جميع نواب التيار سيلتزمون بالتصويت لأزعور.
وقال في حديث لـ"حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "لست مع التقاطع انما مع التوافق وليس هناك حديث جدّي بين الافرقاء لكن هناك رفض لفرنجية وانا لست مع التقاطع السلبي".
وشّدد على أنه يتواصل مع بعض نواب "اللقاء الديمقراطي" الذين أكّدوا له أن أزعور طرح كمرشح توافقي من قبلهم في البداية ولكن عندما أصبح مرشح مواجهة أصبح لديهم تساؤلات حوله.
وأكّد أنّه لا يتوقّع من رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أن يخلق علاقة سلبية مع نواب التيار، وقال: "كلام الطرد لا يُوجه لسيمون أبي رميا وأنا من المساهمين في تأسيس التيار وأحمل نفس قضية عون وهذه الفرضية غير موجودة في قاموس التيار الوطني الحر ".
وكشف أن النائب ابراهيم كنعان طُرح اسمه على اللائحة الرئاسية لبكركي، مشيرًا الى أنّه يؤيّده، لافتًا في الوقت عينه الى وجود عوائق كثيرة أمام وصوله للرئاسة. وقال في السياق: "لدي تحفّظ حول خيار باسيل بهذا الموضوع فهو يعتبر أنه انطلاقا من تجربة الرئيس السابق ميشال عون لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يكون له دورٌ في هذا النظام".
وقال في سياق منفصل: "أنا من الاشخاص المؤمنين بالعلاقة الاستراتيجية بين الافرقاء المسيحية ويجب أنا يكون لدينا رؤية لدورنا في هذا البلد"، مشدّدًا على أن ذلك لا يمنع التلاقي مع كل الافرقاء. واضاف: "أنا ضد الطلاق مع حزب الله وأيضًا ضد الزواج الماروني معه ومع تطوير وثيقة التفاهم مع الحزب".
وعن علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله، أكمل، معتبرًا أنّ الاختلافات والتمايز بالرأي مع الحزب لا تعني أنه وقع الطلاق معه، قائلًا: "لا رغبة لدينا بالطلاق معهم".
وعن زيارة عون للرئيس السوري بشار الأسد، قال: "لدي قناعة أنه لم يتم الحديث بين عون والاسد بالشؤون الداخلية اللبنانية خلال الزيارة".
أخبار لبنان
ابي رميا
رئيس الجمهورية
التيار الوطني الحر
باسيل
فرنجية
أزعور
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