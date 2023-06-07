جعجع: لم يعد يجوز التلطي تارةً خلف الورقة البيضاء وتارةً أخرى بشعارات وأسماء غير جديّة

جعجع يتمنى أن يتحوّل التقاطع على إسم جهاد أزعور إلى تفاهمات ومفاوضات أوسع..

تمنى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يتحوّل التقاطع على إسم الوزير السابق جهاد أزعور إلى تفاهمات ومفاوضات أوسع.



وحمّل كل نائب في البرلمان مسؤوليّة الموقف الذي سيتخذه من الآن حتى الأربعاء المقبل اذ لم يعد يجوز التلطي تارة خلف الورقة البيضاء وتارةً أخرى بشعارات وأسماء غير جديّة.