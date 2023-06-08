الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع

أخبار لبنان
2023-06-08 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع

الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع

اعلن وزير الصحة العامة في حكومة  تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض انه " عندما نطالب بضبط دخول الدواء أو المستلزمات الطبية إلى لبنان فهذا ليس موضوعًا سياسيًا على الإطلاق. في موضوع الصحة لا مكان للسياسة. ولا يهمنا إن كان مصدر الدواء المهرّب الشرق أم الغرب. نحن نتشدد في موضوع الجودة لأنها تحقق مصلحة الجميع؛ والضبط والرقابة يضمنان السلامة لأن السلعة المزورة التي تدخل لبنان تؤذي الجميع من دون استثناء ولا تفرّق بين جنس المريض أو لونه أو طائفته أو انتمائه السياسي. إننا نقوم بواجبنا لكي نضمن للمواطن سلامته ونتمنى أن يتحلى المواطن بدوره بالوعي الكافي كي لا يتأذى عندما يقع في فخ مواد مهربة وغير مضبوطة الجودة".

وتابع خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نقيبة المهن البصرية نسرين الأشقر ، أنه "رغم الأزمات المتلاحقة والمتعاقبة التي يمر فيها لبنان، ما زال سمعة القطاع الصحي اللبناني جيدة والدليل أن المغتربين اللبنانيين يأتون إلى الوطن للحصول على خدمات طبية فيه كذلك سمعة القطاع الصحي في الخارج ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ممتازة وذلك بفضل الجهود التي يبذلها كل العاملين في هذا القطاع من النقابات كافة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الصحة

للسياسة

والدواء

المزوّر

الجميع

LBCI التالي
مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:55

شربل مارون للـ LBCI: هناك ضرورة للتحاور لانتاج رئيس جمهورية يتفق عليه الجميع ويقوم بصدمة ايجابية

LBCI
أخبار دولية
00:24

ترامب موضع تحقيق بقضية وثائق البيت الأبيض السرية

LBCI
أخبار دولية
16:03

البيت الأبيض يدعو الأميركيين لاتّخاذ "احتياطات" بسبب تلّوث الهواء من جراء حرائق في كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تطبيق يمكنكم من كشف إمكانية نشوب الحرائق في مناطقكم... تعرفوا إليه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
08:29

اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟

LBCI
امن وقضاء
07:55

الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية

LBCI
أخبار لبنان
07:53

المفتي دريان التقى المستشارة الخاصة لشؤون الأطفال في وزارة الخارجية الأميركية على رأس وفد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-06-06

معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد

LBCI
أخبار دولية
2023-05-03

منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لكوفيد-19 من الطوارىء الى الوقاية

LBCI
أخبار دولية
2023-04-01

ما جديد المعلومات حول مثول ترامب أمام القضاء في الولايات المتحدة الأميركية؟

LBCI
منوعات
2023-05-09

ولاية هندية تحظر فيلما يتناول انضمام نساء لتنظيم الدولة الإسلامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟

LBCI
أخبار لبنان
07:33

طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"

LBCI
أمن وقضاء
07:31

الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان

LBCI
أخبار لبنان
05:33

رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل

LBCI
أخبار لبنان
16:00

أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
02:51

جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
منوعات
08:35

يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩

LBCI
منوعات
09:07

مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
آخر الأخبار
10:43

الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More