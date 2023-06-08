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الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع
أخبار لبنان
2023-06-08 | 02:58
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الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع
الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع
اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض انه " عندما نطالب بضبط دخول الدواء أو المستلزمات الطبية إلى لبنان فهذا ليس موضوعًا سياسيًا على الإطلاق. في موضوع الصحة لا مكان للسياسة. ولا يهمنا إن كان مصدر الدواء المهرّب الشرق أم الغرب. نحن نتشدد في موضوع الجودة لأنها تحقق مصلحة الجميع؛ والضبط والرقابة يضمنان السلامة لأن السلعة المزورة التي تدخل لبنان تؤذي الجميع من دون استثناء ولا تفرّق بين جنس المريض أو لونه أو طائفته أو انتمائه السياسي. إننا نقوم بواجبنا لكي نضمن للمواطن سلامته ونتمنى أن يتحلى المواطن بدوره بالوعي الكافي كي لا يتأذى عندما يقع في فخ مواد مهربة وغير مضبوطة الجودة".
وتابع خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نقيبة المهن البصرية نسرين الأشقر ، أنه "رغم الأزمات المتلاحقة والمتعاقبة التي يمر فيها لبنان، ما زال سمعة القطاع الصحي اللبناني جيدة والدليل أن المغتربين اللبنانيين يأتون إلى الوطن للحصول على خدمات طبية فيه كذلك سمعة القطاع الصحي في الخارج ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ممتازة وذلك بفضل الجهود التي يبذلها كل العاملين في هذا القطاع من النقابات كافة".
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