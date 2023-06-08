الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
27
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء
أخبار لبنان
2023-06-08 | 03:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء
مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء
أعلن النائب شربل مسعد أنه "يتوقّع أن تنعقد جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لأنه ليس من مصلحة احد عدم انعقادها خصوصاً في ظل الظروف الذي يمر فيها البلد".
وقال مسعد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من الضروري أن ننتخب رئيساً للجمهورية اليوم قبل غد وأدعو النواب للمشاركة بالجلسة".
ورداً على سؤال، أجاب: "نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء".
وأكد مسعد أن "نواب صيدا جزين يسعون لأن يكون هناك مرشح ثالث خارج هذه الاصطفافات ويتنافسون على مشروع وليس على شخص أو اصطفاف حزبي وطائفي".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
شربل مسعد
LBCI
نواب صيدا جزين
لبنان
التالي
ابو حيدر من بروكسل: لضرورة تعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة
الأبيض: في الصحة لا مكان للسياسة والدواء المزوّر يؤذي الجميع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:20
النائب شربل مسعد للـLBCI: أتوقّع أن تنعقد الجلسة لأنه ليس من مصلحة احد عدم انعقادها خصوصاً في ظل الظروف التي يمر فيها البلد
آخر الأخبار
03:20
النائب شربل مسعد للـLBCI: أتوقّع أن تنعقد الجلسة لأنه ليس من مصلحة احد عدم انعقادها خصوصاً في ظل الظروف التي يمر فيها البلد
0
آخر الأخبار
03:16
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
آخر الأخبار
03:16
ميشال موسى للـ LBCI: فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان
0
آخر الأخبار
03:14
ميشال موسى للـ LBCI: مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى
آخر الأخبار
03:14
ميشال موسى للـ LBCI: مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-06
لبنان الى العالمية مع لاعبي منتخب لبنان للشباب في كرة السلة والـLBCI تطرح عليهم اسئلة سريعة
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-06
لبنان الى العالمية مع لاعبي منتخب لبنان للشباب في كرة السلة والـLBCI تطرح عليهم اسئلة سريعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
08:29
اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"
امن وقضاء
08:29
اللواء عثمان أصدر أمرًا عامًا لمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي الـ "162"
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
0
امن وقضاء
07:55
الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية
امن وقضاء
07:55
الامن العام يوضح: اجراءات دخول العرب والاجانب الى لبنان والاقامة فيه مناطة حصرا بالمديرية
0
أخبار لبنان
07:53
المفتي دريان التقى المستشارة الخاصة لشؤون الأطفال في وزارة الخارجية الأميركية على رأس وفد
أخبار لبنان
07:53
المفتي دريان التقى المستشارة الخاصة لشؤون الأطفال في وزارة الخارجية الأميركية على رأس وفد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-06-06
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
خبر عاجل
2023-06-06
معلومات للـLBCI: الرئيس ميشال عون في طريقه الى سوريا للقاء الرئيس بشار الاسد
0
أخبار دولية
2023-05-03
منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لكوفيد-19 من الطوارىء الى الوقاية
أخبار دولية
2023-05-03
منظمة الصحة تعدل استراتيجيتها لكوفيد-19 من الطوارىء الى الوقاية
0
أخبار دولية
2023-04-01
ما جديد المعلومات حول مثول ترامب أمام القضاء في الولايات المتحدة الأميركية؟
أخبار دولية
2023-04-01
ما جديد المعلومات حول مثول ترامب أمام القضاء في الولايات المتحدة الأميركية؟
0
منوعات
2023-05-09
ولاية هندية تحظر فيلما يتناول انضمام نساء لتنظيم الدولة الإسلامية
منوعات
2023-05-09
ولاية هندية تحظر فيلما يتناول انضمام نساء لتنظيم الدولة الإسلامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
0
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
0
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
0
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
0
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
0
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
منوعات
08:35
يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
منوعات
08:35
يُنفق مليوني دولار سنوياً ولديه أكثر من 30 طبيباً... تعرفوا على الأربعيني "المُكافح للشيخوخة"! (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
5
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩
تقارير نشرة الاخبار
13:25
توتال تستعجل الحفر في البلوك رقم ٩
6
منوعات
09:07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
منوعات
09:07
مقابل 106 ألف دولار... براين نجح في زيادة طوله 17 سنتيمتراً! (صور)
7
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
8
آخر الأخبار
10:43
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة
آخر الأخبار
10:43
الجيش يعيد فتح طريق المطار بعد قطعها بالإطارات المشتعلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More