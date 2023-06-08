مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء

مسعد للـLBCI: نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء



أعلن النائب شربل مسعد أنه "يتوقّع أن تنعقد جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لأنه ليس من مصلحة احد عدم انعقادها خصوصاً في ظل الظروف الذي يمر فيها البلد".



وقال مسعد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من الضروري أن ننتخب رئيساً للجمهورية اليوم قبل غد وأدعو النواب للمشاركة بالجلسة".



ورداً على سؤال، أجاب: "نحن نواب صيدا جزين لن نعطّل النصاب ونحن ضد التعطيل ولن ننتخب بورقة بيضاء".



وأكد مسعد أن "نواب صيدا جزين يسعون لأن يكون هناك مرشح ثالث خارج هذه الاصطفافات ويتنافسون على مشروع وليس على شخص أو اصطفاف حزبي وطائفي".









