ابو حيدر من بروكسل: لضرورة تعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة

ابو حيدر يشارك في بروكسل في إجتماع المنبر الاقليمي السادس لمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط حول التجارة والاستثمار



شارك مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر في اجتماع المنبر الاقليمي السادس لمنظمة الاتحاد من اجل المتوسط حول التجارة والاستثمار الذي إنعقد في بروكسل، وخُصّص هذا الإجتماع للتوصّل إلى صيغة شبه نهائية للبيان الوزاري الذي سيصدر عن الاجتماع الوزاري للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة والإستثمار الذي سوف ينعقد في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول المقبل. كما تم البحث في تعديلات قواعد المنشأ في إطار الإتفاقية الإقليمية الأورو- متوسطية، والمشاريع المموّلة من الإتحاد الأوروبي لدعم التحول الأخضر والرقمي المزدوج في دول البحر الأبيض المتوسط.



وأكد أبو حيدر على أهمية التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وضرورة تعزيز سياسات التجارة المستدامة والشاملة، ودور التكنولوجيا الرقمية والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية التجارية، والحاجة إلى تعزيز التكامل الإقليمي في منطقة المتوسط. وهذا يعكس إلتزام لبنان الذي يعمل جاهداً مع الدول الشريكة في المنطقة لتعزيز التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.



وكان قد التقى ابو حيدر على هامش اعمال هذا المؤتمر بمسوؤلين لدى المفوضية الأوروبية للبحث في العلاقات التجارية والإقتصادية والمالية بين لبنان والإتحاد الأوروبي، بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي. وأثنى ابو حيدر على العلاقة المتينة التي تربط لبنان بالإتحاد الأوروبي، وعلى دور منظمة الإتحاد من أجل المتوسط كمنصة رئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأشاد بمشاركة لبنان الفعّالة في أعمال المنظمة والإستفادة من البرامج لتوفير فرص حقيقية لإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في لبنان.