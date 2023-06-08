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موسى للـ LBCI: محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات أخرى

أخبار لبنان
2023-06-08 | 04:20
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موسى للـ LBCI: محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات أخرى
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موسى للـ LBCI: محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات أخرى

موسى للـ LBCI: محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات أخرى


رأى النائب ميشال موسى  انه مع عدم الوصول الى تقاطعات مشتركة بين القوى السياسية اللبنانية هناك محاولات جدية للتواصل مع الفرقاء اكان عبر مبادرة البطريرك الراعي ام الموفد الفرنسي وقد يكون هناك مبادرات عربية أخرى.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى ان فرنسا تقدم مساعدات للبنان ولكن ايضا هناك مصالح ولودريان لديه ميزة خاصة بعلاقاته القوية على مدى 5 سنوات بالخارجية ما كان يساهم بحلّ مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.

ولفت الى أن هناك كتل لم تعلن موقفها بعد ولا مرشحها وبالتالي قد يكون هناك صعوبة بالانتخاب في الجلسة المقبلة، والاتصالات قد تفضي الى شيء ولننتظر الفترة الفاصلة بالتزامن مع الجلسة والا سيكون التأسيس لجلسة اخرى مع توافق.

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