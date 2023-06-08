شربل مارون للـLBCI: جهاد ازعور ليس مرشحنا بل تقاطعنا عليه

أكد النائب شربل مارون التزامه بقرار تكتل لبنان القوي وهو انتخاب جهاد ازعور، قائلا: "هو ليس مرشحنا بل تقاطعنا عليه مع فرقاء آخرين".واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI الى ضرورة التحاور لانتاج رئيس جمهورية يتفق عليه الجميع ويقوم بصدمة ايجابية.