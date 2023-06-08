طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"

طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"



عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي وفي محاولة لدعم حملة "أهلا بهالطلة أهلا"، وزّع عشرات من الطلاب منشورات على الوافدين من أجل تحفيز السياحة وتعريف القادمين بأبرز الأماكن السياحية في لبنان.



كما نظم الطلاب ريسيتال عند مدخل المطار تضمّن باقة من الاغاني الوطنية.



