وزير الخارجية اجتمع مع نظيرته الفرنسية... كولونا: ليس لفرنسا مرشح رئاسي

كولونا: ليس لفرنسا مرشح رئاسي

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاثرين كولونا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش المنعقد في الرياض.



وقد تفاهم الوزيران حول مسألة السفير اللبناني في فرنسا. كما تناولا ملف النزوح السوري في لبنان والانتخابات الرئاسية، حيث شددت الوزيرة كولونا على انه ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيس للجمهورية خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.



كما أفادت الوزيرة الفرنسية بتعيين الرئيس ماكرون لوزير خارجيته السابق جان ايف لودريان موفدا الى لبنان حيث سينشط ليسرّع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.



من جهته، أكد الوزير بو حبيب ضرورة تأييد فرنسا للموقف اللبناني حول ملف النزوح السوري.