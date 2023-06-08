المفتي دريان التقى المستشارة الخاصة لشؤون الأطفال في وزارة الخارجية الأميركية على رأس وفد

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا أميركيا برئاسة يشال بارنييه توث المستشارة الخاصة لشؤون الأطفال في وزارة الخارجية الأميركية مع عدد من القناصل العاملين في السفارة الأميركية في لبنان.



واطلع الوفد المفتي دريان على الأعمال والجهود التي يقوم بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا الطفل وخلافه.