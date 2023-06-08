بخاري استقبل بوشكيان وشرف الدين

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته باليرزة اليوم، كلا من وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ووزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.