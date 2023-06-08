الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات دعت الى إلغاء تعميم ووقفة تضامنية الثلاثاء
أخبار لبنان
2023-06-08 | 09:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات دعت الى إلغاء تعميم ووقفة تضامنية الثلاثاء
أشارت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان - 1947 في بيان، الى أن "مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستمر في تنفيذ تعميم يمنع دخول لائحة من اصحاب تراخيص مهنة منظمة بقانون الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً على "تعليمات شفهية" من معالي وزير الداخلية والبلديات. وتتضمن اللائحة اسماء اشخاص مرخّصين، جرى "الاستماع" اليهم من قِبَل شعبة المعلومات ولم يكن ليخلى سبيلهم لو ثبتت عليهم اي مخالفة لم تكن مجازة ومعتمدة ومطلوبة من الإدارة نفسها".
وأعلنت النقابة أنه "رغم لفت نظر رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات الى الغبن الحاصل ومراجعة سعادة المدير العام لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومعالي وزير الداخلية والبلديات اللذين وافقا على وجود شوائب في هذا التعميم وتخطّيه القواعد الادارية، خصوصاً لناحية عدم استناده الى اي قرار او حكم قضائي، لم يتم الغاء التعميم ولا سحبه، وانما طُلب "شفهيا"من الذين سمّتهم اللائحة القيام بمراجعات لدى القضاء تتناقض وتخالف مجموعة قواعد ومبادئ يفترضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية".
لذلك كررت النقابة "لفت النظر الى تداعيات الغبن والظلم والإفتراء الذي طال هؤلاء في سمعتهم وعملهم وما يشكّله هكذا تعامل من إثبات لحالة مروق لا يقبله عقل اداري او قضائي. ويحتفظ المتضررون بحقوقهم، ومعهم النقابة التي تحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح المهنة والعاملين فيها، في مقاضاة وملاحقة من يثبت عليه تسبّبه في العطل والضرر المادي والمعنوي امام كافة المراجع المختصة".
وتمنت على وسائل الاعلام "توخي الدقة والموضوعية والمهنية في نقل المعلومات الى الرأي العام للحفاظ على ما تبقى من سمعة وهيبة الدولة، والمصلحة العامة لكافة المواطنين وسمعة المهن القانونية المرتبطة بهيئة ادارة السير والآليات والمركبات".
ودعت النقابة "في حال لم يتم التعامل بإنصاف وعدل، وبالسرعة القصوى مع هذا الملف، الى وقفة تضامنية مع المتضررين عند التاسعة من صباح الثلاثاء في 13 حزيران، امام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة".
أخبار لبنان
اصحاب
مكاتب
تعليم
قيادة
السيارات
إلغاء
تعميم
ووقفة
تضامنية
الثلاثاء
التالي
أسرار الصحف 08-06-2023
جعجع: لم يعد يجوز التلطي تارةً خلف الورقة البيضاء وتارةً أخرى بشعارات وأسماء غير جديّة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-29
نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات: لم يتم توقيف أحد من مكاتبنا
أخبار لبنان
2023-05-29
نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات: لم يتم توقيف أحد من مكاتبنا
0
أخبار لبنان
2023-05-31
نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2023-05-31
نقابة هيئة "أوجيرو": للتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
2023-05-30
نقابتا مستوردي السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات: نحذّر من ضرب القطاع
أخبار لبنان
2023-05-30
نقابتا مستوردي السيارات المستعملة وأصحاب معارض السيارات: نحذّر من ضرب القطاع
0
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
أخبار لبنان
2023-05-29
رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر: الموسم السياحي سيبدأ مع تدفق السياح ابتداء من 20 حزيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:27
جهاد أزعور تخلى موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي
اقتصاد
11:27
جهاد أزعور تخلى موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي
0
اقتصاد
11:22
حميه استقبل نظيره العراقي: لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة
اقتصاد
11:22
حميه استقبل نظيره العراقي: لولا الفيول العراقي لبقي لبنان في العتمة
0
أخبار لبنان
11:19
"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي": فرقنا باشرت صيانة محطة الصرف الصحي في سينيق
أخبار لبنان
11:19
"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي": فرقنا باشرت صيانة محطة الصرف الصحي في سينيق
0
أمن وقضاء
10:56
إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية
أمن وقضاء
10:56
إجتماع ثلاثي إستثنائي في رأس الناقورة... وتأكيد إلتزام لبنان بالقرارات الأممية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:44
الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب
أخبار دولية
06:44
الكرملين: تفجير أنبوب الأمونيا ستكون له عواقب "سلبية" على اتفاق الحبوب
0
أمن وقضاء
2023-06-02
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
أمن وقضاء
2023-06-02
توقيف مطلوبَين متورطَين في قضية خطف المواطن السعودي
0
أمن وقضاء
2023-05-25
عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس
أمن وقضاء
2023-05-25
عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة صحراء الشويفات - شارع المدارس
0
آخر الأخبار
2023-05-24
بو صعب لـ حوار المرحلة: لا اعتقد أن باسيل يقوم بإعادة التموضع لكي يرشح نفسه للرئاسة وهو أكد أنه لا يريد الترشح وإذا لم يتم التوافق على اسم من تكتل لبنان القوي فنحن على استعداد للذهاب إلى اسم متفق عليه من المعارضة ومن التكتل
آخر الأخبار
2023-05-24
بو صعب لـ حوار المرحلة: لا اعتقد أن باسيل يقوم بإعادة التموضع لكي يرشح نفسه للرئاسة وهو أكد أنه لا يريد الترشح وإذا لم يتم التوافق على اسم من تكتل لبنان القوي فنحن على استعداد للذهاب إلى اسم متفق عليه من المعارضة ومن التكتل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
08:08
ماذا في تطورات الرئاسة في لبنان؟
0
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
أخبار لبنان
07:33
طلاب لبنانيون في المطار يرحبون بالسياح والمغتربين: "أهلا بهالطلة أهلا"
0
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
أمن وقضاء
07:31
الامن العام يمنع الاعلامية الكويتية فجر السعيد من الدخول الى لبنان
0
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
أخبار لبنان
06:26
كركي: زيادة التعرفات الطبية والاستشفائيّة والدوائية صفحة جديدة واعدة للضمان
0
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
أخبار لبنان
05:33
رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذكرى شهداء القضاء: دولةَ القانونْ والحقْ والعدالةْ تتلازمُ مع قضاءٍ حرٍّ ومستقلٍ وفاعل
0
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
أخبار لبنان
16:00
أبي رميا لـ"لحوار المرحلة": لست مع التقاطع انما مع التوافق والنقاش داخل التيار لا زال قائمًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
تقارير نشرة الاخبار
14:49
إعتداءات مافيا التهريب والتزوير لم توفر نقيبة المهن البصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
أهالي رياضيي كرة السلة اللبنانية قدوة لجيل صاعد في اللعبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحركات عالمية لتجنب التعامل بالدولار...فهل هيمنة الدولار في خطر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
اقتصاد
07:00
"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023
2
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
أمن وقضاء
02:51
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
3
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
أخبار لبنان
09:32
بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟
4
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
09:54
وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه
5
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
فنّ
05:04
بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:11
لا يحصل إلا في لبنان: الهزات تعمل نهارًا وتتوقف ليلًا…
7
امن وقضاء
08:48
مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان
امن وقضاء
08:48
مصدر قضائي: وفد سويسري يعتزم زيارة بيروت في قضية حاكم مصرف لبنان
8
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
أمن وقضاء
07:47
غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More