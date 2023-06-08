فريق الانقاذ البحري انتشل جثة مراهق من داخل بركة زراعية في العاقورة

انتشل عناصر من وحدة الانقاذ البحري والمراكز البرية في الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٦/٨ جثة مراهق من التابعية السورية في العقد الثاني من العمر قضى غرقاً داخل بركة زراعية في العاقورة-جبيل.



كما عمل العناصر على تسليم الجثة الى ذويه وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.