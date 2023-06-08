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وزارة الطاقة تنشر نتيجة "التدقيق" الذي طلبه فياض عن منشآت النفط في طرابلس وفي الزهراني
أخبار لبنان
2023-06-08 | 10:04
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وزارة الطاقة تنشر نتيجة "التدقيق" الذي طلبه فياض عن منشآت النفط في طرابلس وفي الزهراني
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان انه: "منعاً لأي التباس وتفادياً لأي كلام مغلوط أو خاطئ، يصدر عن أي وسيلة إعلامية، وحفاظاً على الشفافية التامة والمصداقية،
تنشر وزارة الطاقة والمياه نتيجة تقرير "التدقيق" الذي طلبه وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض من شركة التدقيق Humber Inspection International Limited Lebanon s.a.r.l عن منشآت النفط في طرابلس ومن شركة Lebanese International Inspection Co.s.a.r.l عن منشآت النفط في الزهراني على الرابط التالي للموقع الرسمي للوزارة: www.energyandwater.gov.lb وعلى موقع المديرية العامة للنفط على الرابط التالي: www.dgo.gov.lb."
وأكدت وزارة الطاقة والمياه التزامها الكامل بوضع كافة البيانات والتقارير والارقام بتصرف القضاء المختص عند اقتضاء الامر.
أخبار لبنان
الطاقة
نتيجة
"التدقيق"
منشآت
النفط
طرابلس
الزهراني
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أسرار الصحف 08-06-2023
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