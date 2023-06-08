لقاء مثمر بين بخاري وسفير الإتحاد الأوروبي

التقيت اليوم،سفير الإتحاد الأوروبي لدى #لبنان الدكتور رالف طراف @EUAmbLebanon ، وكان اللقاء مثمر للغاية، بحثنا خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسياً واقتصادياً، وناقشنا عدد من القضايا ذات الإهتمام المُشترك. pic.twitter.com/pDP0H031e8
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) June 8, 2023
التقيت اليوم،سفير الإتحاد الأوروبي لدى #لبنان الدكتور رالف طراف @EUAmbLebanon ، وكان اللقاء مثمر للغاية، بحثنا خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسياً واقتصادياً، وناقشنا عدد من القضايا ذات الإهتمام المُشترك. pic.twitter.com/pDP0H031e8