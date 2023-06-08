لقاء مثمر بين بخاري وسفير الإتحاد الأوروبي

أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أنه التقى اليوم سفير الإتحاد الأوروبي لدى لبنان رالف طراف.



وقال عبر حسابه على تويتر: "كان اللقاء مثمر للغاية، بحثنا خلال اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية سياسياً واقتصادياً، وناقشنا عددا من القضايا ذات الإهتمام المُشترك".