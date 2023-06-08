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تيننتي تعليقًا على ما جرى في كفرشوبا: ندعو الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب ما يؤدي إلى تصعيد التوتر

تيننتي تعليقًا على ما جرى في كفرشوبا: ندعو الجانبين إلى ضبط النفس وتجنب ما يؤدي إلى تصعيد التوتر

علق الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي على الوضع في كفرشوبا موضحًا أن "جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض وكانوا على الأرض منذ البداية لضمان إستمرار وقف الأعمال العدائية والمساعدة في تخفيف حدة التوتر".



وقال لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "إننا نحث الأطراف على إستخدام آليات التنسيق التي نضطلع بها بشكل فعال لمنع سوء الفهم والإنتهاكات والمساهمة في الحفاظ على الإستقرار في المنطقة".



وأشار إلى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو يجري الإتصالات بالأطراف، ويسعى جاهدًا لإيجاد حلول"، داعيًا "كلا الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على طول الخط الأزرق".