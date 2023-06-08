"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي": فرقنا باشرت صيانة محطة الصرف الصحي في سينيق

"مؤسسة مياه لبنان الجنوبي": فرقنا باشرت صيانة محطة الصرف الصحي في سينيق

أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان أن فرق الصيانة باشرت إصلاح الأعطال الكهربائية والميكانيكية لمضخات محطة الصرف الصحي في سينيق، لتشغيلها وتحسين كفاءة تجهيزاتها في معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة صيدا والجوار.



وتشمل الأعمال الكهربائية صيانة واستبدال التمديدات ولوحات التحكم والتحويل الكهربائي، فيما تشمل الأعمال الميكانيكية صيانة المضخات، وحدات المعالجة وأقنية ومجاري التصريف.

