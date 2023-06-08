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مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023

أخبار لبنان
2023-06-08 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023
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مقدّمة النشرة المسائية 08-06-2023

لعل الخبر البارز في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، إعلان مديرة الإعلام في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن مدير منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور علق عمله مؤقتا في صندوق النقد الدولي، مشيرةً إلى أنه "في اجازة حاليا"..
 
يأتي هذا الخبر قبل أقل من أسبوع على موعد الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية. فهل هذا التطور مؤشر إلى أن الجلسة المقبلة لن تكون كسابقاتها؟ حبسُ الأنفاس بدأ. 
تزامنَ هذا التطور مع اجتماع اللقاء الديموقراطي في كليمنصو هذا المساء في حضور وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي  النائب تيمور جنبلاط ، وإعلان الموقف بتأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لانتخابات رئاسة الجمهورية، بحسب البيان الذي ذكَّر بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أول من طرح تسميتَه ضمن سلةٍ من الأسماء التي عرضها مع مختلف القوى السياسية على قاعدة التوافق والخروج من منطق التحدي، وأشار اللقاء إلى أن تأييد أزعور لا يعني في أي حال من الأحوال تموضعُنا في أي اصطفاف، بل كنا أول المبادرين الى طرحه قبل تبنيه من أي طرف آخر.

وإذ تعيد الكتلة تأكيدَ التزامها بالحوار وصولا إلى التوافق المنشود، فإنها تستغرب اعتبار أزعور مرشح تحد.
عربيًا ، تطورٌ سعودي - سوري . وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيزور العاصمة السعودية السبت . وبحسب صحيفة الوطن فإن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، وتُعتبر هذه الزيارة الثالثة للمقداد إلى السعودية خلال ثلاثة أشهر.
في قضية سفير لبنان في باريس رامي عدوان ، تقرر استدعاؤه إلى الادارة المركزية ، وأعلنت وزارة الخارجية أنها أبلغت الخارجية الفرنسية "بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال".

وباستدعائه إلى بيروت، يُصبح من الصعب أن يمثل عدوان أمام القضاء في باريس، إذ ان لبنان لا يسلّم مواطنيه الى دول أجنبية لمحاكمتهم . وجاء استدعاء عدوان رغم طلب باريس من السلطات اللبنانية رفعَ الحصانة عنه "من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".
قبل كل هذه التفاصيل، لا بد من التوقف عند التباسٍ لدى بعض اللبنانيين بحيث يختلط عليهم الفرق بين "قِطاع " و"قُطَّاع" . الفرق بين الكلمتين يتسبب بخسارة سمعة لبنان وبخسارة ملايين الدولارات . 

في لبنان سباق بين قطاع السياحة وقطَّاع الطرق، السياحة تجاهِد لتتقدم ، وقطَّاع الطرق يسحبون البلد إلى الوراء ، في مقابل أهلا بهالطلِّة ، إحراق دواليب على طريق المطار . وسباق أيضًا بين الاستثمارات وبين جرائم الخطف على الفدية . ففيما يتطلع لبنان إلى اجتذاب الاستثمارات ، هناك مَن يستثمر في جرائم خطف في مقابل فدية. 
حادثتان في اسبوع، ألا يكون اللبناني ، في هذه الحال عدوَ نفسه؟ 
البداية من هذه القضية .  

  

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