الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العراب نادي الشرق
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود

أخبار لبنان
2023-06-08 | 14:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم: أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود

قاسم: أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود

أكد نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود ولا يمكن أن ينجح الإستحقاق إلا بالتوافق والإنفتاح.

وقال: "أعلنا مرارًا بأن يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا زالت هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل". 

وأضاف: "قد نقنعكم بمرشحنا وقد تقدمون معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية، لكن أن يبقى الشعار والعنوان هو التحدي وعدم الموافقة على الحوار ورفض من يتميز بكل هذه المميزات، فهذا إضاعة للوقت وتعطيل لحياة الناس وتأخير للإستحقاق".

وأشار قاسم إلى أننا "سنتابع بقناعاتنا بكل هدوء وفق القواعد الدستورية ومن خلال المجلس النيابي وتحركاتنا السياسية".
 

أخبار لبنان

نائب أمين عام حزب الله

نعيم قاسم

LBCI التالي
جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه
وزير الزراعة التقى نظيره السعودي في الرياض: اتفاق على تفعيل التواصل الثنائي وتوحيد الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-07

نعيم قاسم: هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آت إن شاء الله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:58

اللواء ابراهيم عن الجدل في شأن منع فجر السعيد من الدخول إلى لبنان: المديرية العامة للأمن العام تعمل تحت سقف القانون

LBCI
أخبار لبنان
14:51

الراعي في عظة خميس الجسد: نصلي من أجل الكتل النيابية المنقسمة

LBCI
أخبار لبنان
14:04

مصرف لبنان: حجم التداول على SAYRAFA بلغ اليوم 200 ومليون دولار بمعدل 86200 ليرة

LBCI
رياضة
13:43

إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-06

تعميم من ميقاتي إلى الإدارات العامة بِشأن قبول الهبات وإدارة أموالها...

LBCI
خبر عاجل
2023-05-30

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري رد الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية بأكثرية ٧ أصوات من أصل ١٠ والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي

LBCI
أمن وقضاء
2023-06-07

الجيش: دهم منازل ومستودعات لمطلوبين في اليمونة وضبط معامل لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-04

المكتب الاعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: الراعي أوفد أمس المطران بولس عبد الساتر للقاء نصرالله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:54

ماذا حصل مع ليونيل ميسي؟

LBCI
أخبار دولية
13:51

بن فرحان: التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولًا

LBCI
أخبار دولية
13:46

في العاصمة السعودية... إجتماع وزاري لدول التحالف ضد داعش

LBCI
رياضة
13:43

إطلالة على إداريي منتخب لبنان لكرة السلة للسيدات العائد الى المستوى الأول في آسيا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

جريمة مروعة في جزين... قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

توتال تجمع الشركات المساندة للحفر

LBCI
أخبار لبنان
13:09

خطوة قد تحمل متغيرات في أداء باريس على الساحة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بين التحدّي والتحدّي.. اجتماعات واتصالات وتصعيد

LBCI
أخبار لبنان
12:58

"صيفيّة لبنان" ممتدّة للخريف.. والشوف نموذجًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:00

"كهرباء لبنان" تعلن تخفيض التعرفة لإصدار فواتير شهري ك2 وشباط 2023

LBCI
أمن وقضاء
02:51

جريمة مروعة في جزين.. قتل زوجته وحماته ثم قتل نفسه

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان جديد لوزارة الخارجية حول قضية سفير لبنان لدى فرنسا... ماذا جاء فيه؟

LBCI
فنّ
05:04

بعد زواجها مدنيّاً.. ماريتا تطلق هاشتاغ "عروس الحلانيّة" والإحتفالات مستمرّة!

LBCI
أخبار لبنان
12:12

"اللقاء الديمقراطي" يعلن تأييد ترشيح جهاد أزعور

LBCI
أخبار لبنان
09:54

وزير الخارجية السعودي التقى بوحبيب... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
خبر عاجل
11:10

مديرة الاعلام في صندوق النقد الدولي: من أجل تجنب أي تصور بشأن تضارب المصالح تخلى جهاد أزعور موقتا عن مهامه في صندوق النقد الدولي وهو في اجازة من الصندوق

LBCI
أمن وقضاء
07:47

غادرت منزلها الزوجي ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More