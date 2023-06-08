قاسم: أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود

أكد نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم أن أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود ولا يمكن أن ينجح الإستحقاق إلا بالتوافق والإنفتاح.وقال: "أعلنا مرارًا بأن يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا زالت هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل".وأضاف: "قد نقنعكم بمرشحنا وقد تقدمون معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية، لكن أن يبقى الشعار والعنوان هو التحدي وعدم الموافقة على الحوار ورفض من يتميز بكل هذه المميزات، فهذا إضاعة للوقت وتعطيل لحياة الناس وتأخير للإستحقاق".وأشار قاسم إلى أننا "سنتابع بقناعاتنا بكل هدوء وفق القواعد الدستورية ومن خلال المجلس النيابي وتحركاتنا السياسية".