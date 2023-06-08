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الراعي في عظة خميس الجسد: نصلي من أجل الكتل النيابية المنقسمة
أخبار لبنان
2023-06-08 | 14:51
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الراعي في عظة خميس الجسد: نصلي من أجل الكتل النيابية المنقسمة
الراعي في عظة خميس الجسد: نصلي من أجل الكتل النيابية المنقسمة
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس خميس الجسد في معهد الرسل - جونية، عاونه فيه لفيف من المطارنة والكهنة، في حضور حشد من الفعاليات والمؤمنين.
وفي عظته، قال الراعي: "نصلي من أجل الكتل النيابية المنقسمة حتى العمق كي يجمعها المسيح الرب برباط الحقيقة والمحبة، فيتوجهوا في الرابع عشر من هذا الشهر إلى البرلمان وينتخبوا رئيسًا للجمهورية بالطريقة الديمقراطية، فيكفيهم ما تسببوا به من خراب لمؤسسات الدولة، وإفقار وتهجير لشعبنا."
أخبار لبنان
البطريرك الماروني
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
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