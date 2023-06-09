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المطرانان عبد الساتر والعمّار في كليمنصو
أخبار لبنان
2023-06-09 | 02:03
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المطرانان عبد الساتر والعمّار في كليمنصو
بحث النائب والوزير السابق وليد جنبلاط مساء الخميس في كليمنصو، مع رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمّار موفدين من البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في آخر المستجدّات السياسية الراهنة.
وحضر اللقاء رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، الوزير السابق غازي العريضي، وعضو مجلس قيادة الحزب المحامي وليد صفير.
أخبار لبنان
جنبلاط
الراعي
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