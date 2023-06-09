البزري للـLBCI: مجموعة من النواب تتجمع حول خيار ثالث بشأن رئاسة الجمهورية

كشف النائب عبد الرحمن البزري أن مجموعة من النواب تتجمع حول خيار ثالث بشأن رئاسة الجمهورية، لاقناع باقي الاطراف بأن مرشحها لن يصل وتظلمه بطبيعة الحال.



وأوضح، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه حتى الآن هناك نواب صيدا جزين وعدد من التغييريين والمستقلين والاعتدال واللقاء النيابي المستقل، مؤكدا أن الخيارات ستكون اكثر وضوحاً بعد أيام والهدف ابعاد التموضعات.



واعتبر البزري أن بعد كل ما حصل في البلد، يستحق الشعب اللبناني أن تكون المقاربة مختلفة، مشيرا إلى أن هناك عددا جيدا من الشخصيات التي لديها المواصفات المطلوبة وتلبي طموحات المواطنين.



وعن ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، قال البزري: "كي يصبح قائد الجيش مرشحا للرئاسة نحن بحاجة إلى تعديل دستوري الامر الذي هو بعيد اليوم".