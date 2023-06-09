عطية للـ LBCI: هوية الخيار الثالث لم يتم حسمها بعد... ولا يجب تطيير النصاب

عطية للـ LBCI: هوية الخيار الثالث لم يتم حسمها بعد... ولا يجب تطيير النصاب

أوضح النائب سجيع عطية أن هوية الخيار الثالث لم يتم حسمها بعد، والاثنين سيكون الموقف الواضح والحديث بين زياد بارود ونعمت افرام ولكن البلوكات الكبيرة هي امام جهاد ازعور وسليمان فرنجية.



واضاف خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI : "لن ننسحب وسنصوت للشخصية التي نقتنع فيها أكثر، ولا يجب تطيير النصاب".



وردّاً على سؤال، اشار عطية الى أن "السفير السعودي وليد البخاري هو صديق وللسعودية مكانة كبيرة، ونتمنى ان تكون الدول المهتمة الصديقة مساعدة للاستحقاق، ولكن السفير لم يطلب اسماً، ولا نسمح بذلك، ولا هو يسمح بذلك، وهم يسهلون ويقولون لا فيتو، وما من بلد قام بتسمية أي مرشح حتى اللحظة".