الدويهي للـ LBCI: التقاطع سياسة... وما من شيء بالشخصي مع فرنجية

الدويهي للـ LBCI: التقاطع سياسة... وما من شيء بالشخصي مع فرنجية

رأى النائب ميشال الدويهي أن جهاد أزعور مضطر أن يطلّ على اللبنانيين لإخبارهم عن برنامجه ورؤيته للبلد، وهو مرشح تقاطعي، وأما سليمان فرنجية هو مرشح خط سياسي.



وشرح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI ان "التقاطع سياسة وأنا أدافع عن فكرة أن يكون هناك مرشح بوجه مرشح الثنائي".



وأعلن أن بعض النواب لم يتخذ قراره بعد، لافتا الى أن ما من شيء بالشخصي مع سليمان فرنجية، مشيرا الى ضرورة التحرر من الانتماءات الضيقة مع وجوب التعبير بالسياسة بحرية.



وعن تكتل 17 تشرين، قال الدويهي: "يجب أن يكون هناك آلية عمل لادارة تكتل هو في الحقيقة ليس حزبا وما من ضابط ايقاع فيه ورغم محاولات ضرب صورة قوى 17 تشرين لن نسمح وسنقاوم لايصال الصوت كل واحد على قناعاته، وعلينا أن نتعلّم من تجربة التغييريين وهي لم تكن تجربة جيدة".