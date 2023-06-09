تقي الدين للـ LBCI: فرنسا تعتبر أن الاهم من الاسم هو القدرة على تشكيل حكومة لتنفيذ الاصلاحات

اعلنت الصحافية رنده تقي الدين أن مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان جيدة، ليظهر اهتمامه بلبنان ولينبّه من التدهور.



واشارت خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI ان من غير الدقيق ما يُتداول من أن الموقف الفرنسي يسير بتأييد سليمان فرنجية، بل فرنسا تريد اي طرح يساهم بنجاح المسار الانتخابي، والاهم لديها من الاسم هو ان يكون هناك رئيس قادر على تشكيل حكومة لتنفيذ الاصلاحات من دون تعطيل.