عبد الساتر والعمار في عين التينة... كيف كانت أجواء اللقاء؟

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمار، موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره الراعي.



وكشف المطران العمار بعد الاجتماع أن اللقاء كان جيدا ً، رافضا التصريح.



ولفت إلى أنّ أي موقف يصدر عن الصرح البطريركي.