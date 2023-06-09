ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة للبحث في موضوعين...

ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة للبحث في موضوعين...

اعلن الرئيس نجيب ميقاتي انه بصدد الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في موضوع النزوح السوري، وطلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة بملف انا كوساكوفا ورفاقها.