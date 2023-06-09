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جعجع: من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بين فرنجية وأزعور والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي

أخبار لبنان
2023-06-09 | 05:47
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جعجع: من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بين فرنجية وأزعور والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي
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جعجع: من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بين فرنجية وأزعور والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الملف الرئاسي في لبنان يُعدُّ من احدى غرائب الدهر، لأنه من غير المنطقي إثر الازمة المستمرة طيلة الـ4 سنوات والانتفاضة الشعبية التي تخللتها، ان يمرّ اكثر من 7 اشهر على الفراغ مع انتهاء المهلة الدستورية، فيما كان من المفترض ان نشهد تغييرا في هذا الملف عقب اندلاع ثورة الـ2019".
 
وأكد أنه لن يتغير امر في البلد في ظل تركيبة السلطة، كما هي، وبالتالي هذه النقطة الاساسية التي من واجب القوات اللبنانية العمل عليها للوصول الى تركيبة لامركزية تبعدنا عن أزمات اضافية، ما يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين.

كلام جعجع جاء في خلال ندوة نظّمتها "مصلحة أصحاب العمل" - دائرة السياحة في "القوات اللبنانية".

وقال جعجع: "في نهاية المطاف وبعدما انتظر البعض تدخلات خارجية تؤدي الى التصويت لرئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية الى جانب المفاوضات المستمرة، توصلنا الى مرشحَين يجب الاختيار بينهما، اي بين فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة في 14 حزيران، لا نعرف ان كنا سنشهد فيها انتخابات رئاسية ام لا".

واعتبر ان لا عتب على محور الممانعة في الفراغ الحاصل "لانو اصل البلا" ولكن رغم كل ويلات البلد، نسمع تصاريح عدد من النواب، الذين من المفترض انهم ينضوون ضمن الصف المعارض، بأنهم لن يصوتوا لأي مرشّح بحجة عدم قبولهم بالاصطفافات، والأسوأ من ذلك انهم يدّعون التغيير والاصلاح وانتماءهم للمعارضة. 

واشار الى انه عندما نفتقد الى الحد الادنى من المنطق يدمّر المجتمع ولهذا "اخترب مجتمعنا، موضحا ان كل انتخابات هي بمثابة اصطفافات كما السياسة ككل، ورفض هذه الاصطفافات يعني عدم التصويت يوما لاي احد، خصوصا انه بامكان من يريد التصويت لأحد المرشحَين من دون الدخول فيها.

تابع: "نطرح المسألة بشكل موضوعي، ولذا نسأل، هل يجوز بعد كل ما مررنا به ان نسمع هذا الكلام من نواب انتُخبوا من اجل التغيير؟  او ان نرى نوابا آخرين لم يعجبهم أحد الاسمَين لأن بنظرهم فرنجية مرشح ممانعة وازعور مرشح تسويات،  في وقت هناك ايضا نواب يريدون التصويت لمرشح ثالث، في احسن أحواله، سينال 6 او 7 اصوات، الأمر الذي سيعطّل الاستحقاق الرئاسي كما فعل في السابق من صوّت بورقة بيضاء. وهنا لا يمكن تجاهل خطة من يسعى الى منع حصول احد المرشحَين على 65 صوتا في الجلسة المرتقبة مع من يتأثر به من قلة الادراك، فضلا عن من يتأمل من النواب بفشل انتخاب رئيس في الوقت الراهن ليكون بعدها أحد الاسماء المطروحة".

واعتبر انه"شئنا ام ابينا هناك مرشحان مدعومان من كتل كبيرة ولديهما الحظوظ في تبوّء سدة الرئاسة، لذا من يريد انتخابات فعلية عليه الاختيار بينهما والا فهو يصوّت لابقاء الفراغ الرئاسي.

وأردف جعجع: "انطلاقا من الواقعية في العمل السياسي، ولاننا لا نريد استمرار الفراغ الرئاسي علينا اختيار مرشح مقبول بالحد الادنى. اذ كان من اقل الايمان ان نتمسّك بترشيحي او أحد اعضاء تكتل "الجمهورية القوية" او صديق لنا، ولكن ترفّعنا عن هذه المواضيع لاننا لن نصل الى اي نتيجة، فوقع الخيار عندها على تأييد ازعور كي نصل الى حل بـ"حدود الممكن".

واسف "رئيس القوات" لـ"موقف 4 او 5 نواب حتى اللحظة من فكرة الاصطفافات ووصفها بـ"المذهبية والطائفية"،  فيما البلد يتشّكل من مختلف المذاهب والطوائف و"كل واحد فينا الو طايفتو ولو هو ما بدو"، وبالتالي هذا هو شعب لبنان، ما يعني ان هذه الانتقادات غير المفهومة وغير الموجودة على ارض الواقع مردّها لسببين: اما التهرب من تحمل المسؤولية او بغية التمهيد لطرح اسم آخر لا امل له بالوصول الى بعبدا"، سائلا: "هل الوقت ملائم لاسقاط مرشحَين كي نسعى الى طرح آخر "صاحبنا بس اكيد ما رح يطلع"؟ هذا المفهوم يعمّق الفراغ الرئاسي".

ودعا الى وجوب التحلّي بالجرأة وتسمية الاشياء باسمائها ووضع اليد على الجرح وعدم تجهيل الفاعل، ما يفاقم الازمة، لافتا الى ان"الـTrio اي احزاب الممانعة و"التيار الوطني الحر"، لم يتركوا قانونا الا وخرقوه من وزارة المالية مع علي حسن خليل الى "الطاقة" مع جبران باسيل "لي حاطط ايدو على الطاقة" وسواها".
تساءل: "عندما رأى الشعب هذا الاختراق في القوانين الذي يصب ضد مصلحته لماذا لم يصحح ذلك ولا سيما انه مصدر السلطات؟ الانتخابات الاخيرة تمتّعت بالنزاهة الى حد كبير، ولكن هل أتت النتيجة على قدر الازمة؟ لولا الجهد الهائل الذي قمنا به مع أفرقاء آخرين لما كان المجلس بشكله الحالي، رغم انه ليس ما نطمح اليه ولكنه افضل بقليل من المجالس السابقة".

ورأى "رئيس القوات" انه "لن يتغير امر في البلد لان تركيبة السلطة كما هي، باختصار، "فالج ما تعالج" وعبثا نحاول. من هنا شدد على انها "النقطة الاساسية التي من واجبنا كحزب كبير ان نعمل عليها بغية الوصول الى تركيبة لامركزية تجنّبنا الازمات، وهذا الموضوع يتطلب بحثا طويلا مع الافرقاء الآخرين". كما اوضح ان "مع هذه الخطوة التطبيقية، يمكن ان نختلف على بعض الامور، كالسياسيات الخارجية او التوجه الاستراتيجي والاستراتيجيات الدفاعية ولكن من دون تأثيرها بنسبة كبيرة على المواطن اللبناني وتدمير المؤسسات الاقتصادية والسياحية".
وخلص جعجع بالتأكيد على "محورية هذه النقطة ووجوب العمل عليها في الوقت الحاضر والا سيبقى "الوعي مفخوت" وستذهب جهود الجميع سدىً، مرة جديدة، بعد سنوات".

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