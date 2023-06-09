حميه: ممكن أن يكون مرفآ بيروت وطرابلس نافذة بحرية ضمن مشروعِ طريق التنمية العراقي

أعلن وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية امكانية ان يكون مرفآ بيروت وطرابلس نافذة بحرية ضمن مشروعِ طريق التنمية الذي اطلقته العراق الشهر الماضي.



كلام حمية جاء خلال جولة له على مرفأ بيروت مع نظيرِه العراقي رزاق السعداوي الذي اكد استعداد العراق للاستفادة من تجرُبة لبنان في ادارةِ الموانئ.



وجال الوزيران على مركزِ تدريب تعزيزِ أمن الطيران حيث اوضحا امكانية ابرامِ عقودٍ بين الحكومتين اللبنانية والعراقية لتدريب الكوادرِ العراقية، كواحدةٍ من الخدمات التي سيقدِمُها لبنان مقابل الفيول العراقي.