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وزير البيئة يقيّم مصنع الاترنيت في شكا برفقة خبراء بريطانيين
أخبار لبنان
2023-06-09 | 05:44
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وزير البيئة يقيّم مصنع الاترنيت في شكا برفقة خبراء بريطانيين
قيّم وزير البيئة ناصر ياسين برفقة خبراء محليين وبريطانيين مصنع الاترنيت في شكا، وتم اقتراح طرق لتفكيكه وعزله ومعالجة المواد الخطرة بطرق آمنة وسليمة واقتراحها لمحكمة الإفلاس لاتخاذ قرارات في هذا الخصوص.
وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في وزارة العدل بحضور وزراء العدل والبيئة والصحة هنري خوري وناصر ياسين وفراس الابيض ورئيس لجنة البيئة النيابية غياث يزبك، وهيئة حماية البيئة في شكا، والذي وضع خطة عمل للبدء بمعالجة المواد الخطرة في المصنع والمتروكة منذ عام ١٩٩١، وتحديداً الانابيب التي تحتوي على مادة "الاستبستوس" المسرطنة.
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