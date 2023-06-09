حمية من عين التينة: بري دعا الى تفعيل العلاقات مع الجانب العراقي الى أبعد الحدود

بري استقبل عبد الساتر والعمار موفدين من الراعي والتقى وزير النقل العراقي بحضور حمية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، راعي أساقفة بيروت للطائفة المارونية المطران بولس عبد الساتر وراعي ابرشية صيدا ودير القمر للطائفة المارونية مارون العمار، موفدين من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات لا سيما الإستحقاق الرئاسي.



ولم يدل المطرانان عبد الساتر والعمار، بأي تصريح.



النقل العراقي



وإستقبل بري أيضا وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي والوفد المرافق، في حضور وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ورئيس بعثة سفارة العراق في بيروت أمين النصراوي. وقد وضع الوزيران السعداوي وحمية رئيس المجلس في أجواء وأهداف الزيارة للبنان وبرامج التعاون بين وزارتي الأشغال والنقل في البلدين ومشاريعهما المستقبلية.



وبعد الزيارة تحدث الوزير العراقي، قائلا: "وضعنا الرئيس بري في صورة جولتنا في لبنان والمشاريع المهمة التي تمت مناقشتها مع وزارة النقل اللبنانية وكذلك أوصلنا له دعوة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي حملناها وأوصلناها الى الجانب اللبناني بخصوص طريق التنمية ودعوة لبنان للمشاركة في مؤتمر اللجان الفنية لطريق التنمية الذي سيعقد في بغداد الاسبوع القادم .وأيضا تحدثنا في أمور كثيرة مهمة تخدم البلدين العراق ولبنان في جميع القطاعات وفي الخصوص قطاع النقل".



حمية



بدوره، قال الوزير حمية: نحن اليوم مع معالي وزير النقل وضعنا الرئيس بري في صورة لماذا زيارة مرفأ بيروت ولماذا زيارة مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، طريق التنمية؟ وطريق يعبر العراق 1200 كيلو متر تحت تكلفة 17 مليار دولار مرفأ الفاو البصرة مرورا بكل مدن العراقية وصولا الى الحدود السورية التركية -العراقية الى اوروبا، المشروع القائم الان هو ان هذا الطريق يأخد طريقا عبر سوريا الى بيروت. اليوم زيارتنا الى مرفأ بيروت للاطلاع عن كثب من قبل الوفد العراقي حول امكانية أن يكون مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس نافذة بحرية على خط سكة الحديد من الساحل الشرقي الى البحر الابيض المتوسط، مرورا بسوريا ومرورا الى العراق ومرورا الى البصرة وهكذا نعود صلة الشرق مع الغرب، الأمر الاضافي كما هو معلوم بأن الفيول العراقي مهم لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي".



وأضاف: "زيارتنا اليوم الى المطار والمرافئ البحرية هي لوضع امكانيات مركز سلامة أمن المطار التابع لمديرية الطيران المدني ومركز التدريب والمؤتمرات التابعة لطيران الشرق الاوسط الذي يقوم بالتدريب على المستوى اللوجيستي وعلى مستوى العنصر البشري ان يكونا مقابل الفيول العراقي. وايضا طرحنا امام الرئيس نبيه بري النقاش الحاصل مع وزارة النقل العراقية التي من الممكن ان تقوم شركات عراقية مقابل الفيول ان تستثمر في سكة الحديد في مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت عبورا الى العريضة وصولا الى سوريا، وبالتالي من الممكن انشاء منطقة اقتصادية تجارية حرة للعراق على الاراضي اللبنانية. وأثنى الرئيس بري على العمل ودعا الى تفعيل العلاقات مع الجانب العراقي الى أبعد الحدود".